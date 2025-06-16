OMÜ Veteriner Fakültesi, Başarıyla Öne Çıkıyor

VETERİNER FAKÜLTELERİ ARASINDAKİ REKABET

Türkiye genelinde bulunan veteriner fakülteleri, akademik kadro gücü, mezun başarı oranı, bilimsel yayın performansı ve eğitim altyapısı gibi birçok objektif ölçüte göre değerlendirildi. Yapılan detaylı analiz sonucunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi, yüksek başarı puanlarıyla Türkiye’nin en iyi 4. veteriner fakültesi olarak göze çarpan bir başarı elde etti. Güçlü akademik kadrosu, modern laboratuvar ve klinik altyapısı, uygulamalı eğitim olanakları ve mezunlarının sektördeki yüksek istihdam oranı ile OMÜ Veteriner Fakültesi, veterinerlik eğitiminde Türkiye’nin önde gelen fakültelerinden biri olarak öne çıkıyor. 2024 taban puanları çerçevesinde oluşturulan Türkiye’deki en başarılı 5 veteriner fakültesi şu şekilde sıralanıyor: 1. Ankara Üniversitesi, 2. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 3. Bursa Uludağ Üniversitesi, 4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 5. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZIN GÜCÜ

Konu hakkında görüş belirtiren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, “Veteriner Fakültemizin Türkiye genelinde ilk 4 içerisinde yer alması, OMÜ’nün nitelikli akademik vizyonunun ve uzun soluklu emeğinin bir göstergesidir. Bilimsel üretkenliği yüksek, uygulama alanları güçlü, çağın gerekliliklerine cevap veren bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuzu, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı içtenlikle kutluyorum” diyerek önemli bir açıklamada bulundu.

GÜÇLÜ ALTYAPI VE EĞİTİM KADROSU

1995 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, köklü akademik geçmişi, güçlü altyapısı ve deneyimli eğitim kadrosu ile Türkiye’nin önde gelen veteriner fakülteleri arasında yer alıyor. Fakültede toplam 64 profesör, 13 doçent, 6 doktor öğretim üyesi ve 31 araştırma görevlisi bulunuyor; ayrıca 560 öğrenci lisans düzeyinde eğitim alıyor. Fakülte, bilgi üretme ve paylaşma kapasitesi yüksek, bilimsel gelişmeleri yakın takip eden, sorunlara çözüm üretebilen nitelikli veteriner hekimler yetiştirmeyi hedefliyor. Karadeniz Bölgesi’nde eğitim veren tek veteriner fakültesi olan OMÜ Veteriner Fakültesi, aynı zamanda bölgede hizmet veren tek hayvan hastanesine de sahip. 2024 yılında hastanede 30 bini aşkın hayvan muayene edildi ve binin üzerinde operasyon başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

MODERN HASTANE VE AKREDİTASYON

Hastane bünyesinde şu an şu birimler yer alıyor: 4 modern ameliyathane, 2 radyoloji ünitesi, 6 hasta bakım odası, küçük hayvan aşı odası, 6 izolasyon ünitesi, 2 yaban hayvanı rehabilitasyon bölümü, 9 yoğun bakım kabini, 2 endoskopi ünitesi ve 2 ultrason cihazı. OMÜ Veteriner Fakültesi, Ulusal Akreditasyon Kurulu VEDEK tarafından akredite edildi ve Türkiye’de tercih edilen ilk fakülteler arasında yer alıyor. Fakültede hemen hemen tüm anabilim dallarında lisansüstü eğitim programları mevcut. Bunun yanı sıra, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programları aracılığıyla öğrencilerine yurtiçi ve yurtdışında eğitim ve staj fırsatları sunuyor.