Ömür Gedik, Muaz Kalaycı’nın konuğu oldu

Ömür Gedik, Muaz Kalaycı'nın hazırlayıp sunduğu "Bana Söyle" programına konuk oldu.

Gazeteci yazar Muaz Kalaycı’nın hazırlayıp sunduğu Bana Söyle programının bu sefer ki konuğu, Ömür Gedik oldu. Ömür Gedik, Muaz Kalaycı’nın sorduğu sorulara cevap verdiği röportajda hayvan haklarından kadın haklarına kadar sorulan bir çok soruya cevap verdi.

Ömür Gedik, Muaz Kalaycı’nın sorduğu şu soruları cevapladı:

Son yıllarda hayvanlara karşı farkındalıkların arttığını görüyoruz ama hala yeterli seviyelerde değil gibi… Bu farkındalığın artması için neler yapıyorsunuz? Neler yapmalıyız?

Türkiye’deki seviyesi vahamete ulaşmış sorunlardan bir diğeri de kadın hakları ve kadınların güvenliği. Bu işin sonu nereye varacak? Neden azalması ve hatta bitmesi gereken bu sorunlar giderek büyüyerek karşımıza çıkıyor?

Müzik zevki neredeyse her 10 senede bir değişiyor. 70’ler, 80’ler, 90’lar, 2000’ler derken çok farklı müzik türleri dinledik. Müziğin bugünü ve geleceği ile ilgili ne söylersiniz?

Biraz da sahneninizden bahsedelim. Nasıl gidiyor?

Çok yönlü bir kadınsınız. Fakrlı bir çok işle meşgul oluyorsunuz. Bu iş ve aktivitelerin arasında kendinizi bulduğunuz yer neresi?

Muaz Kalaycı’nın Ömür Gedik ile yaptığı röportajı yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz!