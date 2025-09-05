Omurilik Yaralanması Günü Kutlanıyor

ANKARA’DAKİ OMURİLİK YARALANMASI ETKİNLİĞİ

Prof. Dr. Engin Koyuncu, omurilik yaralanmalarına dikkat çekti

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu, 5 Eylül Dünya Omurilik Yaralanması Günü’ne vurgu yaparak, dünyada yaklaşık 16 milyon, Türkiye’de ise 160 bin civarında omurilik yaralanmalı birey bulunduğunu söyledi. Hastanede, bu kapsamda etkinlik düzenlendi. Omurilik Hastalıkları Derneği ile iş birliği içinde yapılan etkinlikte, omurilik yaralanmaları ele alındı. Para karate sporcuları gösteri yaparken, omurilik yaralıları da tekerlekli sandalye yarışı gerçekleştirdi.

OMURİLİK YARALANMALARINDA ÖNLEMLER

Başhekim Koyuncu, omurilik yaralanmalarının büyük bir kısmının önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını belirtti. “Omurilik yaralanmalarının yüzde 80-90’ı önlenebilir nedenlerden kaynaklanıyor. En sık sebep travmalar; yüksekten düşmeler, trafik kazaları, spor yaralanmaları, suya balıklama dalma ve şiddet bunların başında geliyor. Bunların hepsi önlenebilir nedenler” dedi. Ayrıca, basit güvenlik tedbirleri ve emniyet kemerinin kullanılması gibi önlemlerle bu ciddi durumların önüne geçilebileceğini vurguladı.

İLK YARDIMIN ÖNEMİ

Prof. Dr. Koyuncu, hastanede omurilik yaralanması yaşayan bireylere oldukça kapsamlı tedavi imkanı sağlandığını ifade etti. “Hastanemiz 25 yıldır omurilik yaralanmalı bireylerin rehabilitasyonu konusunda deneyime sahip. Fizyoterapi, ergoterapi, robotik rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon gibi birçok alanda tedavi uyguluyoruz” dedi. Ayrıca, omurilik yaralanmalarında ilk yardımın çok önemli olduğunu belirtiyor. Doğru müdahalenin, kişinin ölümünden kalıcı hasara kadar değişebilecek sonuçları önleyebileceğini ifade etti.

SOSYAL KATILIM VE FARKINDALIK

Omurilik Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Müfit Akyüz, 5 Eylül Dünya Omurilik Yaralanması Günü’nün amaçlarının başında farkındalık oluşturmanın olduğunu belirtti. “Bunu farkındalığı artırmak olarak özetleyebiliriz; ama somut sonuçlarını da bekliyoruz. Örneğin mimari sonuçlar istiyoruz; bu bireylerin her yere girip çıkabilmesini, iş bulabilmelerini, hobi ve spor yapabilmelerini istiyoruz” dedi. Dernek olarak çeşitli etkinliklerle bu günü kutladıklarını ifade etti.