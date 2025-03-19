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Omuz Çıkması Olan Kadın Tahliye Edildi

OMUZ ÇIKMASI TANISI KONULAN KADIN TAHİYE EDİLDİ

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 73 yaşındaki E.D. adlı kadına omuz çıkması tanısı konuldu. Hasta, Sahil Güvenlik botu ile güvenli bir şekilde tahliye edildi. Çanakkale’ye ulaştırılan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

TIBBİ TAHİLİYE TALEBİ YAPILDI

Dün, Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi, Bozcaada’da bulunan sağlık ekiplerinden tıbbi tahliye talebinde bulundu. Bu doğrultuda, Bozcaada 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ndan görevli sağlık ekibi, omuz çıkması yaşayan kadını Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-908’ ile tahliye etti.

HASTA AMBULANSA ALINDI

Sahil Güvenlik botu, Bozcaada Sahil Güvenlik iskelesinden hareket ederek bir çimento fabrikasına ait limana ulaştı. Bilinci açık olan hasta, burada ambulansa alındı. Çanakkale’ye getirilen E.D., hastanede tedavi edilmek üzere kaldırıldı.

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