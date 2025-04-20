Omuz Sıkışma Sendromu Ciddi Sağlık Sorunu

OMUZ SIKIŞMA SENDROMU VE ÖNEMİ

Omuz sıkışma sendromu, özellikle 40 yaş üzerindeki bireylerde, başüstü aktiviteleriyle uğraşan meslek gruplarında ve spor yapanlarda yaygın bir sağlık problemi olarak dikkat çekiyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rodi Ertoğrul, bu konu hakkında önemli bilgiler sunuyor. Dr. Ertoğrul, “Omuz sıkışma sendromu, erken dönemde tedavi edilmezse, uzun vadede daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor” diyor.

OMUZDAKİ AĞRILAR VE BELİRTİLER

Dr. Ertoğrul, omuzda yaşanan ağrıların pek çok kişinin günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Hastaların çoğunun omuz sıkışma sendromunun tedavisinin cerrahi müdahale olmadan yapılabileceğini vurguluyor. Uzman, genellikle bu sendromun 40 yaş ve üzerindeki bireylerde ortaya çıktığını ifade ederek, “Bu hastalık, baş üstü aktivite gerektiren sporlar ve mesleklerle ilgilenen kişilerde daha yaygındır. Hastalar gece ağrıları, omuzda ağrı ve kıyafet giyerken zorluk gibi şikayetlerle bize başvururlar” diyor.

TEDAVİ SÜRECİ VE YÖNTEMLER

Omuz sıkışma sendromunun tedavi sürecinde genellikle cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığını kaydeden Dr. Ertoğrul, “Tedavi için antienflamatuar ilaçlar kullanılıyor. Ayrıca fizik tedavi ve gerekirse steroid enjeksiyonları uygulanıyor” şeklinde açıklamada bulunuyor. Tedaviye yeterli yanıt alınamadığında, artroskopik kapalı cerrahi müdahaleye başvurulduğunu belirten Ertoğrul, “Eğer hastalık ilerlemezse, tedaviyle başarılı sonuçlar alabiliyoruz” diyor.

SPORCULARDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Dr. Ertoğrul, profesyonel sporcularda tedavi sürecinin daha hızlı olması gerektiğine değinerek, “Steroid enjeksiyonları erken dönemde ön plana alınıyor ve fizik tedaviyle destekleniyor” diyor. Sporcuların hızlı bir şekilde geri dönmesi için bu yöntemlerin etkili olabildiğini aktaran uzman, tedavi edilmediğinde daha ciddi sorunların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. “Omuz sıkışma sendromu, erken dönemde tedavi edilmezse, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor” ifadesiyle durumu özetliyor.