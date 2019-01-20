On binlerce kadın Trump’a karşı yürüdü!

ABD’de kadınlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçildiği 2017 yılında başlayan Kadın Yürüyüşü’nün üçüncüsünü bugün gerçekleştirdi. Polisin caddeleri kapattığı ve geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşte, Fransa’da olan “Sarı Yelekliler” protestosuna destek verenlerden, Trump karşıtlarına, göçmen hakları savunucularından, işçi hakları destekleyicilerine birçok gruptan kişi bir araya geldi.

LOS ANGELES BELEDİYESİNE YÜRÜDÜLER

Los Angeles merkezinde bulunan Pershing Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kadın ve kadın hakları destekleyicisi buradan Los Angeles Belediye binasının önüne doğru sloganlar ve pankartlarla yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında en çok ilgi çekenlerden biri de Trump karşıtları tarafından simge haline getirilmiş olan “Donald Trump bebeği” balonuydu.

“ABD’DE, DÖRT KADINDAN BİRİ ŞİDDET GÖRÜYOR”

Yürüyüşün sonunda Los Angeles Belediye binasının önüne gelen kalabalık burada kurulan sahnede konserle karşılandı. Kısa konserin ardından ise konuşmalar yapıldı. California Valisi Gavin Mewsom’ın eşi yapımcı ve aktris Jennifer Siebel Newsom, “ABD’de her dört kadından biri aile içi şiddete maruz kalıyor. Beşimizden biri cinsel saldırı ile karşılaşıyor” dedi. ABD’de kadınlara ödenen maaş ile erkeklere ödenen maaş arasında da büyük fark olduğuna değinen Newsom, erkek bir işçinin bir dolar aldığı yerde kadın bir işçinin otuz iki sent kazandığını ve bu durumun Latin Amerikalı veya Afrika kökenli Amerikalılar için daha da kötü olduğunu açıkladı. Konuşmaların ardından Lauren Jauregui, Ingrid Michaelson gibi sanatçılar sahne aldı. Konuşma ve konserlerin ardından yürüyüşçüler olaysız bir şekilde dağıldı.