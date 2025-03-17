On Numara 17 Mart Sonuçları Açıklandı Mı?

ON NUMARA SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR

On Numara sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. 17 Mart 2025 Pazartesi günü düzenlenen On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Bu tarihte düzenlenen çekilişin sonuçları için canlı izleme ve takip sayfası hazır bulundu. “On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi?” gibi soruların yanıtı haberde yer alıyor. İşte kazanan numaralar!

YENİLENEN KURALLAR DETAYLANDIRILDI

Yenilenen On Numara’nın kuralları ise şu şekilde açıklanıyor; bir veya birden fazla kolon oynanabiliyor. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirlenmiş. “Sen Seç!” özelliği sayesinde, katılımcılar numaralarını oyun terminali üzerinden kendileri seçebiliyor ya da “Rastgele sayılar” ile otomatik oluşturabiliyor. Kupon doldurmak istemeyenler için de rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşturma imkanı sunuluyor.

KOMBINASYON VE ÇEKİLİŞ SEÇENEKLERİ

“Sistem Oyunu!” seçeneği, çoklu oyun kombinasyonları geliştirmek için tasarlanmış. Bir kolonda 10’dan fazla numara oynanırsa, sistem bu numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde düzenleyebiliyor. Katılımcılar “Çoklu Çekiliş” seçeneğini işaretleyerek birden fazla çekilişe de katılabiliyor. Eğer oynanan kolondan vazgeçmek istenirse, kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek iptal işlemi gerçekleştirilebiliyor.

İKRAMİYE KAZANMA ŞANSI

İlk olarak, her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7 veya 6 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanıyor. 10 numara bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olursa, bu durumda ikramiye havuzu kazanımlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. 17 Mart 2025 On Numara çekiliş sonuçları ise en kısa zamanda açıklanacak.