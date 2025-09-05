On Numara Çekilişi Sonuçları Bekleniyor

4 AĞUSTOS 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞİ

4 Ağustos 2025 Cuma akşamı gerçekleşen On Numara çekilişi, oyun severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Canlı yayında düzenlenen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. On Numara ikramiyesinin miktarı, devri durumu ve diğer tüm detaylara ulaşmak mümkün. İşte, talihli numaralar…

KATILIM KURALLARI VE SEÇENEKLER

Güncellenen On Numara oyununda katılım kuralları oldukça basit. Oyuncular, dilerlerse bir ya da birden fazla kolon doldurabiliyor. Tek bir kolonun ücreti 2 TL olarak belirlenmiş. “Sen Seç” seçeneği sayesinde, oyuncular kupon üzerindeki numaraları kendileri belirleyebiliyor. Ayrıca, “Rastgele Sayılar” seçeneğini işaretleyerek, sistemin otomatik olarak oluşturduğu şanslı sayılardan da faydalanmak mümkün.

Kupon doldurmak istemeyen oyuncular için, kolon altındaki “SEN SEÇ” kutucuğunu işaretlemek yeterli. Sistem, otomatik olarak rastgele 10 numara seçiyor. Eğer bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem devreye giriyor. Seçilen fazla numaralar ile mümkün olan tüm kombinasyonlar otomatik olarak oluşturuluyor ve her kombinasyon ayrı bir kolon olarak değerlendiriliyor.

ÖDÜL DAĞILIMI VE DUYURULAR

“Çoklu Çekiliş” kutucuğu işaretlenerek, aynı kuponla birden fazla çekilişe katılım sağlanabiliyor. Böylelikle şansınızı birden fazla haftada denemek mümkün. Eğer bir kolon oynanılmak istenmezse, o kolonun altındaki “İptal” kutucuğu işaretlenerek geçersiz hale getirilebiliyor. Her kolon için, çekiliş sırasında çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7 veya 6 tanesini doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. Ayrıca, hiç doğru tahmin yapamayanlara da ödül veriliyor. 10 numaranın tamamını bilmek, büyük ikramiyeyi kazanmak için yeterli. Aynı kategoride birden fazla talihli varsa, ödül havuzu eşit olarak paylaştırılıyor.

4 Ağustos 2025 tarihinde yapılan On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.