On Numara’da Bekleyiş Devam Ediyor

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

On Numara oyununa olan ilgi giderek artıyor. Sonuçların açıklandığı anda, vatandaşlar yoğun bir ilgi gösteriyor. 29 Ağustos 2025 Cuma günü yapılacak olan çekiliş, canlı yayın aracılığıyla takip edilebilecek. On Numara sonuçları, kazanan rakamlar ve ikramiye bilgileri güncel olarak paylaşılacak. Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

OYUNUN KURALLARI

Yenilenen On Numara oyununda kurallar oldukça basit. Oyuncular bir ya da birden fazla kolon oynayabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiş durumda. Sen Seç seçeneği ile oyuncular, numaralarını kendileri belirleyebiliyor ya da Rastgele Sayılar seçeneğini tercih ederek şansa bırakabiliyor. Kupon doldurmak istemeyenler, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek otomatik olarak 10 numaradan oluşan bir kolon oluşturabiliyor.

KOMBİNASYON SEÇENEKLERİ

Sistem, oyunculara çoklu kombinasyonlar yapma imkânı sunuyor. Eğer bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem bu fazla numaralardan oluşabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde düzenliyor. Ayrıca, Çoklu Çekiliş seçeneği ile aynı kuponla birden fazla çekilişe katılma imkânı bulunuyor. Oyuncular, doldurdukları bir kolonu oynamaktan vazgeçtiğinde ise ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğunu işaretleyerek o kolonun geçersiz olmasını sağlayabiliyor.

İKRAMİYELER VE KAZANMA ŞANSLARI

Bir kolonda çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7 veya 6’yı doğru tahmin edenler ya da hiç doğru bilmeyenler, farklı kategorilerde ikramiye kazanabiliyor. Tüm 10 numarayı doğru tahmin edenler ise büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Eğer aynı kategoride birden fazla kazanan bulunursa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bir şekilde paylaştırılıyor. Şu an için 29 Ağustos 2025 tarihli On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmamış durumda.