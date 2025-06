ON Numara Sonuçları Açıklandı Mı?

On Numara sonuçları hakkında bilgiler büyük bir merakla bekleniyor. 20 Haziran 2025 Cuma günü yapılan On Numara çekilişi, canlı yayında gerçekleştiriliyor. 20 Haziran 2025 Cuma tarihine ait On Numara sonuçlarının canlı izleme ve takip sayfası üzerinden erişilebilir. On Numara ikramiyesi hakkında bilgiler de araştırılmakta ve ikramiyenin devredip devretmediği sorgulanıyor. Kazanan numaralar ise haberimizde yer alıyor.

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara’nın kuralları şu şekilde belirleniyor: Oyuncular bir veya birden fazla kolon oynayabiliyor. Tek kolon ücreti 2 TL. “Sen Seç” özelliği ile kolondaki numaralar, oyun terminali üzerinden kullanıcılar tarafından seçilebildiği gibi, “Rastgele sayılar” seçeneğiyle de oluşturulabiliyor. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için, kuponunu doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikte, kolon altındaki “SEN SEÇ” kutucuğu işaretleniyor ve rastgele 10 numarayla şanslı kupon oluşturuluyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇEŞİTLİ OYUN SEÇENEKLERİ

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları sunarak bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenmesi durumunda, bu numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde geliştiriyor. Ayrıca, “Çoklu Çekiliş” seçeneği işaretlenerek, birden fazla çekilişe katılım sağlanabiliyor. Eğer oyuncular, doldurdukları kolonu oynamaktan vazgeçerse, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek iptal işlemi yapılabiliyor.

KAZANMA ŞANSI VE İKRAMİYELER

Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi durumunda ikramiye kazanılabiliyor. 10 numara doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan çıkarsa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Şu an için, 20 Haziran 2025 tarihli On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.