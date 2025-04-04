On Numara Sonuçları Açıklandı Mı?

4 NİSAN 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Nisan 2025 Salı günü gerçekleşen On Numara çekilişinin sonuçları merakla bekleniyor. Çekiliş canlı yayınla yapıldı ve sonuçların ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar sürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME VE TAKİP

Çekiliş sonuçlarını anlık olarak takip etmek isteyenler için canlı yayın ve güncel sonuçlar paylaşılıyor. On Numara ikramiyesinin ne kadar olduğu ve devredip devretmediği de en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.

KAZANAN NUMARALAR VE İKRAMİYE DETAYLARI

Çekiliş sonuçları yayınlandığında, kazanan numaralar buradan duyurulacak. Büyük ikramiyeyi 10 numarayı bilenler alacak. Aynı kategoride birden fazla kazanan çıkması durumunda ikramiye havuzu eşit şekilde paylaştırılacak.

ON NUMARA OYUN KURALLARI VE SEÇENEKLERİ

On Numara’da bir veya birden fazla kolon oynanabiliyor. Tek kolon ücreti 2 TL. Oyuncular, “Sen Seç” özelliğiyle numaralarını kendileri belirleyebiliyor veya rastgele seçim yapabiliyor. Sistem oyunu seçeneğiyle 10’dan fazla numara işaretlenerek çoklu kombinasyonlar oluşturulabiliyor.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ VE İPTAL SEÇENEKLERİ

Birden fazla çekilişe katılmak isteyenler “Çoklu Çekiliş” seçeneğini işaretleyebiliyor. Ayrıca, doldurulan bir kolon iptal edilmek istenirse ilgili kutucuk işaretlenerek işlem gerçekleştirilebiliyor.

KAZANMA ŞANSI VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Her kolonda 10, 9, 8, 7 veya 6 numara bilenler ikramiye kazanıyor. Hiç numara bilinmemesi durumunda da ödül veriliyor. Büyük ikramiye, 10 numarayı tam bilenlere gidiyor. Kazananlar arasında eşit paylaşım yapılıyor.

4 NİSAN 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar yayınlandığında buradan erişim sağlanabilecek.