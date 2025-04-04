On Numara Sonuçları Açıklandı Mı?

4 NİSAN 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Nisan 2025 Salı günü gerçekleşen On Numara çekilişinin sonuçları merakla bekleniyor. Oyuncular, kazanan numaraları öğrenmek için resmi sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla takip ediyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİ

Çekiliş, canlı yayınla yapıldı ve sonuçların anlık olarak paylaşılması bekleniyor. Oyuncular, resmi web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden sonuçları kontrol edebiliyor.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NE KADAR, DEVİRDİ Mİ?

Büyük ikramiye bu hafta devretti mi yoksa talihli bir kazanan çıktı mı henüz belli değil. İkramiye miktarı ve kazanan sayısı, sonuçların açıklanmasıyla netleşecek.

ON NUMARA OYUN KURALLARI VE ÖZELLİKLERİ

On Numara’da bir veya birden fazla kolon oynanabiliyor. Tek kolon ücreti 2 TL. Oyuncular, “Sen Seç” özelliği ile numaralarını kendileri belirleyebiliyor veya rastgele seçim yapabiliyor. Sistem oyunu sayesinde 10’dan fazla numara işaretlenirse, tüm kombinasyonlar otomatik olarak oluşturuluyor.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ VE İPTAL SEÇENEKLERİ

Oyuncular, “Çoklu Çekiliş” seçeneği ile birden fazla haftaya biletlerini kaydedebiliyor. Ayrıca, doldurulan bir kolon iptal edilmek istenirse, ilgili kutucuk işaretlenerek işlem gerçekleştirilebiliyor.

KAZANMA ŞANSI VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Her kolonda 10, 9, 8, 7 veya 6 numara bilmek ikramiye kazandırıyor. 10 numarayı doğru tahmin eden büyük ikramiyeyi alıyor. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması durumunda ikramiye havuzu eşit paylaştırılıyor.

4 NİSAN 2025 ON NUMARA KAZANAN NUMARALARI

Çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Kazanan numaralar resmi kanallardan duyurulur duyurulmaz buradan paylaşılacak. Oyuncular, biletlerini kontrol ederek şanslarını deneyebilir.