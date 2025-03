On Numara Sonuçları Açıklandı Mı?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları hakkında meraklı bir bekleyiş sürüyor. 14 Mart 2025 Cuma günü On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Ayrıca, 14 Mart 2025 Cuma gününe ait On Numara sonuçlarını öğrenmek için izleme ve takip sayfası mevcut. On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşmanız mümkün. İşte, kazanan numaralar…

YENİLENEN KURALLAR

Yenilenen On Numara’nın kuralları ise oldukça ilgi çekici. Oyuncular bir veya birden fazla kolon oynayabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiş. Sen Seç! özelliği ile oyuncular, numaralarını kendileri seçebiliyor ya da Rastgele sayılar ile oluşturabiliyor. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilmiş bu özellik ile kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenerek rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşturma imkânı sunuluyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştiriyor. Eğer bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem, seçilen numaralar ile oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde çıkartıyor. Ek olarak, Çoklu Çekiliş seçeneği ile birden fazla çekilişe katılmak da mümkün. Eğer doldurulan kolon üzerinden oynamaktan vazgeçerse, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek kolon iptal edilebiliyor.

KAZANILAN İKRAMİYELER

Oynanan her kolon için, çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse ya da hiç numara tahmin edilmemişse ikramiye kazanmak mümkün. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanırken, aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması durumunda ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. 14 Mart 2025 On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor.