On Numara Sonuçları Açıklandı mı?

Merak edilen On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Bugün, 7 Nisan 2025 Salı günü düzenlenen On Numara çekilişi canlı olarak gerçekleştiriliyor. Sonuçlara ulaşmak isteyenler için canlı izleme ve takip sayfası mevcut. Ayrıca, On Numara ikramiyesi hakkında şu ana kadar herhangi bir bilgi verilmedi, dolayısıyla devredip devretmediği konusunda net bir açıklama yok. İşte bu çekilişte kazanan numaralar.

ON NUMARA OYUNUNUN KURALLARI

Yenilenen On Numara oyunu için kurallar ise oldukça sade ve kullanıcı dostu. Oyuncular bir veya birden fazla kolon oynayabiliyor. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirlenmiş. “Sen Seç” özelliği sayesinde, oyun terminali üzerinden istenen numaraları kendiniz seçebileceğiniz gibi, “Rastgele sayılar” seçeneği ile de kuponu otomatik olarak oluşturma şansına sahipsiniz.

SİSTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ SEÇENEKLERİ

Sistem oyunu, oyunculara çoklu oyun kombinasyonları oluşturarak, bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, tüm olası kombinasyonları ayrı kolonlar halinde üretme imkanı sunuyor. Ayrıca, “Çoklu Çekiliş” seçeneği ile birden fazla çekilişe katılmak da mümkün. Eğer oyuncular, doldurduğu kolonu oynamaktan vazgeçerse, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebiliyor.

KAZANMA ŞANSI

Her kolon için, çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7 veya 6 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanma şansı doğuyor. Özellikle 10 numara bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan ortaya çıkarsa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bir şekilde paylaştırılıyor. 7 Nisan 2025 On Numara çekiliş sonuçları ise henüz açıklanmamış durumda.