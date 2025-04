On Numara Sonuçları Açıklandı Mı?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. 21 Nisan 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişi canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş sonuçlarına ulaşmak ve On Numara ikramiyesinin miktarını öğrenmek isteyenler için canlı izleme ve takip sayfası mevcut. Ayrıca On Numara sonuçları ve kazanan numaraları haberimizde yer alıyor.

YENİLENEN ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara kuralları kapsamlı bir şekilde belirlenmiştir. Katılımcılar, bir veya birden fazla kolon oynama seçeneğine sahip. Tek kolon ücreti ise 2 TL. Oyuncular, “Sen Seç!” özelliği ile oyun terminalinden kendi numaralarını seçebiliyor ya da “Rastgele sayılar” seçeneği ile rastgele numaralar oluşturabiliyor. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilmiş olan bu özellik, “SEN SEÇ” kutucuğunun işaretlenmesiyle devreye giriyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇOKLU ÇEKİLİŞ İMKANLARI

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirmeye olanak tanıyor. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlendiğinde, sistem, seçilen numaralardan oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde çıkartıyor. Ayrıca, “Çoklu Çekiliş” seçeneği ile birden fazla çekilişe katılma imkanı da bulunuyor. Eğer dolanan kolon iptal edilmek istenirse, iptal kutucuğu işaretlenerek işlem gerçekleştiriliyor.

KAZANMA ŞANSINIZ

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7 veya 6 numara doğru tahmin edildiğinde ya da hiçbir numara tahmin edilmezse ikramiye kazanılıyor. 10 numara bilenler, büyük ikramiyeyi kapıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olduğunda ise ikramiye, havuzun kazananlar arasında eşit bir şekilde bölünmesi sağlanıyor. 21 Nisan 2025 On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek için takipte kalın.