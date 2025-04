On Numara Sonuçları Açıklandı mı?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara sonuçları hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. 21 Nisan 2025 Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti ve sonuçlar bekleniyor. On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte kazanan numaralar…

YENİLENEN ON NUMARA KURLARI

Yenilenen On Numara’nın kuralları şöyle belirleniyor; bir ya da birden fazla kolon oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiş. “Sen Seç!” özelliği sayesinde, oyuncular kolondaki numaralarını oyun terminali üzerinden kendileri seçebiliyor veya rastgele sayılardan oluşturabiliyor. Satış noktalarında kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için bu özellik mevcut ve kolon altındaki “SEN SEÇ” kutucuğu işaretlenerek rastgele 10 numara ile şanslı kupon ortaya çıkıyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ SEÇENEKLERİ

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirmek için geçerlidir. Eğer bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem bu numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar şeklinde hazırlar. Ayrıca, “Çoklu Çekiliş” seçeneği ile birden fazla çekilişe katılmak mümkün. Eğer doldurulan kolondan vazgeçmek istenirse, ilgili kolonun altındaki iptal kutusu işaretlenerek kolayca iptal edilebilir.

KAZANMA OLASILIĞI VE İKRAMİYELER

Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edildiğinde ikramiye kazanılıyor. 10 numara bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan varsa, ikramiye havuzu kazanlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. 21 Nisan 2025 On Numara çekiliş sonuçlarına ilişkin detayları önümüzdeki günlerde öğrenebilirsiniz.