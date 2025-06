On Numara Sonuçları Açıklandı Mı?

SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçlarının durumu merak ediliyor. 2 Haziran 2025 Cumartesi günü düzenlenen On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştiriliyor. Bugün düzenlenen 2 Haziran 2025 Cumartesi On Numara sonuçlarına ilişkin izleme ve takip sayfası aktif durumda. Ayrıca On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi gibi sorular da soruluyor. Ayrıntılı sonuçlara kısa süre içinde ulaşmak mümkün.

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara kuralları aşağıdaki gibidir. Bir ya da birden fazla kolon oynanabilir ve tek kolon ücreti 2 TL. “Sen Seç!” özelliği sayesinde oyun terminalinde numaralar seçilebilir ya da “Rastgele sayılar” ile oluşturulabilir. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için satış noktalarında “SEN SEÇ” kutucuğu işaretlenerek rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşturulabiliyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonlarını geliştirir. Eğer bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde çıkarıyor. Ayrıca, “Çoklu Çekiliş” seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılma imkanı sunuluyor. Eğer oyuncu oynadığı kolondan vazgeçerse, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğunu işaretleyerek kolonu iptal edebilir.

İKRAMİYE KAZANMA ŞARTLARI

Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse ya da hiçbir numara tahmin edilmezse ikramiye kazanılıyor. Özellikle 10 numara doğru bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan bulunursa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bir şekilde dağıtılıyor. Ancak 2 Haziran 2025 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.