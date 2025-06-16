On Numara Sonuçları Bekleniyor

ON NUMARA SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR

On Numara sonuçları ile ilgili büyük bir merak sürüyor. 16 Haziran 2025 Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Çekilişin sonuçları uzaktan takip edilebilecek bir platformda izleniyor. Ayrıca, On Numara için ikramiyenin durumu ve devredip devretmediği gibi detaylar da merak ediliyor. Güncel sonuçlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

ON NUMARA OYUNUNUN YENİ KURALLARI

Yenilenen On Numara oyununun kuralları ise şu şekilde belirlenmiş. Oyuncular, bir veya birden fazla kolon oynayabiliyor. Her bir kolonun ücreti 2 TL olarak belirlenmiştir. Sen Seç! seçeneği ile oyuncular, oyun terminali üzerinden kendi numaralarını seçebileceği gibi, Rastgele sayılar özelliğinden de yararlanabiliyor. Ayrıca, oyuncular kuponlarını kendileri doldurmak istemezse, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek rastgele 10 numarayla şanslı kupon oluşturabiliyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ KURALLARI

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştiriyor. Eğer bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem bu seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturarak oyuncuların şansını artırıyor. Aynı zamanda, Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılma imkanı da bulunuyor. Oynamaktan vazgeçen oyuncular, ilgili kolondaki iptal kutucuğunu işaretleyerek, kolonunu iptal edebiliyor.

İKRAMİYENİN DAĞILIMI

Katılımcılar, oynadıkları her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 21, 7 veya 6 numarayı doğru tahmin ettiklerinde ikramiye kazanıyor. 10 numara bilen oyuncular büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan çıkarsa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.

Şu an için 16 Haziran 2025 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.