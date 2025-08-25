On Numara Sonuçları Gündemde Bekleniyor

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ GÜNDEMDE

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinin sonuçları, oyun severlerin ilgisini çekiyor. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü yapılan çekiliş, canlı olarak yayınlanıyor. Katılımcılar, ikramiyenin büyüklüğünü ve devredip devretmediğini merak ederken, şanslı numaralar da bu haber aracılığıyla paylaşılacak. On Numara çekilişini canlı olarak izleyebilir, sonuçlara anında ulaşabilirsiniz.

OYUN KURALLARI VE KATILIM ŞEKLİ

Yenilenen On Numara oyununa katılım ve kurallar şu şekilde uygulanıyor: Oyun, bir veya birden fazla kolon doldurularak oynanabiliyor. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Kupon doldurmak istemeyen katılımcılar “Sen Seç” kutucuğunu işaretleyerek sistemin otomatik olarak rastgele 10 numara seçmesini sağlayabilir. İsteyen oyuncular, numaralarını terminal üzerinden kendileri belirleyebilir. Eğer bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem seçilen sayılarla olası tüm kombinasyonları ayrı kolonlar haline getiriyor. Ayrıca “Çoklu Çekiliş” kutucuğu işaretlenerek birden fazla çekilişe katılmak da mümkün.

İKRAMİYE KAZANMA ŞANSI

Oyuncular, doldurulan bir kolonu oynamaktan vazgeçerse, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğunu işaretleyerek kolonu geçersiz hale getirebilir. Her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7 veya 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. Ayrıca herhangi bir numarayı bilemeyenler de ödül alabiliyor. Büyük ikramiye ise 10 numara bilen şanslı oyuncuya veriliyor. Aynı kategoride birden fazla kazanan olursa, ikramiye havuzu eşit olarak paylaştırılıyor. Şu an için 25 Ağustos 2025 tarihli On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.