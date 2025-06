On Numara Sonuçları Henüz Açıklanmadı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 13 Haziran 2025 Cuma günü On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştiriliyor. İzleyiciler, On Numara sonuçlarını canlı izleme ve takip sayfasından takip edebiliyor. Merak edilen diğer bir konu ise On Numara ikramiyesi hakkında; ikramiye ne kadar, devretti mi soruları gündemde yer alıyor. Kazanan numaralara dair bilgiler ise haberimizde yer alıyor.

ON NUMARA OYUNUNUN YENİ KURALLARI

Yenilenen On Numara kuralları şu şekilde; oyuncular bir veya birden fazla kolon oynayabilir. Tek kolon ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiş. “Sen Seç!” özelliği ile oyuncular, oyun terminalinden kolondaki numaralarını kendileri seçebiliyor ya da Rastgele sayılar ile otomatik oluşturabiliyor. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilmiş olan bu özellikte, kolonun altında bulunan “SEN SEÇ” kutucuğu işaretlenerek rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşturulabiliyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEKLERİ

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları oluşturarak oyuncuların avantaj sağlamasını sağlıyor. Eğer bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem bu numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturuyor. Ayrıca “Çoklu Çekiliş” seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılmak da mümkün. Oyunseverler, oynamaktan vazgeçtiklerinde ilgili kolon altındaki iptal kutucuğunu işaretleyerek kolonu iptal edebiliyor.

KAZANIM ŞANSI VE İKRAMİYENİN PAYLAŞIMI

Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse veya hiç numara tahmin edilemezse ikramiye kazanmak mümkün. Tüm numaraları doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olursa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Şu an için 13 Haziran 2025 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmamış durumda.