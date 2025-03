On Numara Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ON NUMARA SONUÇLARI MERAK KONUSU

On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı sorusu gündemde. 24 Mart 2025 Pazartesi On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştirilmekte. Bu günkü çekilişin sonuçlarıyla ilgili en güncel bilgileri edinebilmeniz için bağlantılar sağlanıyor. Ayrıca, On Numara ikramiye detayları ve devredip devretmediği merak ediliyor. Kazanan numaralara dair bilgiler de bu yazıda yer almakta.

OYUN KURALLARI VE ÖZELLİKLERİ

Yenilenen On Numara kuralları ise şu şekildedir; Bir ya da daha fazla kolon oynanabiliyor ve tek kolon ücreti 2 TL olarak belirlenmiş. “Sen Seç!” özelliği sayesinde oyuncular, numaralarını oyun terminali üzerinden kendileri seçebiliyor veya rastgele sayılar ile oluşturabiliyor. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyen oyuncular için bu özellik oldukça avantajlı. Ayrıca, “Sistem Oyunu” seçeneği, çoklu oyun kombinasyonları geliştirilmesine olanak tanıyor. Eğer bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem buna uygun tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturuyor.

KAZANMA ŞANSI NEDİR?

“Çoklu Çekiliş!” seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılma imkanı bulunuyor. Eğer doldurduğunuz kolonu oynamaktan vazgeçerseniz, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğunu işaretleyerek kolon iptal edilebiliyor. Oynadığınız her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numarayı doğru tahmin ederseniz veya hiçbir numara tahmin edemezseniz, ikramiye kazanma şansınız vardır. 10 doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan çıkarsa, ikramiye havuzu eşit şekilde kazanımlar arasında bölüşülüyor. Ancak 24 Mart 2025 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmamıştır.