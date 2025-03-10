On Numara Sonuçları ve İkramiye Detayları

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları hakkında araştırmalar devam ediyor. 10 Mart 2025 Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştiriliyor. Bu çekilişin sonuçlarına ulaşmak için canlı izleme ve takip sayfasını takip edebilirsiniz. On Numara ikramiyesi ne kadar oldu ve devretti mi? Tüm bu bilgilere haberimizden ulaşmanız mümkün. İşte, kazanan numaralar…

YENİLENEN ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara’nın kuralları ise şu şekilde. Bir ya da birden fazla kolon oynama imkanı bulunuyor. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. “Sen Seç!” özelliği ile kolondaki numaraları oyun terminali üzerinden kendiniz seçebilir ya da Rastgele sayılardan oluşturabilirsiniz. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikte, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlendiğinde rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşturtur.

SİSTEM OYUNU VE ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştiriyor. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem, ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde tasarlıyor. Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılma olanağı sağlanıyor. Doldurduğunuz kolonu oynamaktan vazgeçilirse, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek kolon iptal edilebiliyor.

KAZANÇ HESAPLAMASI VE İKRAMİYELER

Oynadığınız her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse ya da hiçbir numara tahmin edilmezse ikramiye kazanıyorsunuz. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olduğunda, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bir şekilde bölüşülüyor. 10 Mart 2025 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.