On Şüpheli, Sakarya Ve İstanbul’da Yakalandı

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bartın’da, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şüpheli, İstanbul ve Sakarya’da gerçekleştirilen jandarma operasyonlarıyla yakalandı. Bu şahıslar, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. Bartın Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, iki yıl boyunca çeşitli suçlara karışan ve kesinleşmiş hapis cezası almış olan kişilere yönelik bir operasyon düzenledi.

SÜÇLÜLERİN SUÇLAMALARI

Bu 10 şüpheli, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “Dolandırıcılık”, “Hırsızlık”, “Kasten öldürme”, “Tehdit ve hakaret” gibi suçlardan, 5 ay ile 18 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezalarına sahip bulunuyor. Şüpheliler, O.A., M.A., M.S., T.A., E.S.Ç., A.İ.A, R.C., C.Ç., G.T. ve E.G. olarak belirlendi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Yakalama işlemlerinin ardından, şüpheliler Bartın’a getirildi. Burada yapılan sorgulama sonrasında, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarma, suçların önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması için bu tür operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

