On Üç Yaşam Gerçek Bir Hikaye

Gerilimi ve duygusal yönüyle dikkat çeken On Üç Yaşam, televizyon izleyicilerinden yoğun ilgi görüyor. Izleyicilerin kafasında “On Üç Yaşam’ın hikayesi ne anlatıyor?”, “Hangi oyuncular rol alıyor?” ve “Filmin özeti nedir?” gibi sorular yer alıyor. İşte bu merak edilen detaylar…

HİKAYENİN TEMELİ

On Üç Yaşam, 2018 yılında Tayland’ın Chiang Rai bölgesinde yaşanan gerçek bir kurtarma hikâyesinden uyarlanıyor. Genç futbol takımı Wild Boars ve antrenörleri, antrenman sonrası Tham Luang Mağarası’na keşif yapmak için gider. Ancak aniden başlayan muson yağmurları nedeniyle mağara su altında kalıyor ve 12 çocuk ile 25 yaşındaki koç Ekkaphon Chanthawong içeride mahsur kalıyor. Tam 9 gün boyunca yiyecek ve su olmadan hayatta kalan ekip, İngiliz dalgıçlar tarafından keşfediliyor. Asıl zorluk ise ardından başlıyor; dar ve su dolu tünellerde oksijenin azalması, çocukların sedasyonla taşınması ve saatler süren zorlu yolculuk, kurtarma operasyonunu tarihi bir mücadeleye dönüştürüyor. Yönetmen Ron Howard, bu süreci belgesel gerçekçiliğinde aktararak izleyiciyi olayların içine alıyor. Ayrıca, operasyon sırasında yaşamını yitiren Thai Navy SEAL üyesi Saman Kunan ve sonrasında enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden Beirut Pakbara’ya da filmde özel bir vurgu yapılıyor.

OYUNCU KADROSU

Filmin kadrosunda dikkat çeken isimler arasında:

• Viggo Mortensen – Richard Stanton

• Colin Farrell – John Volanthen

• Joel Edgerton – Richard Harris

• Sukollawat Kanarot – Saman Kunan

• Thiraphat Sajakul – Anand

• Sahajak Boonthanakit – Narongsak Osatanakorn

• Vithaya Pansringarm – Anupong Paochinda

• Teeradon Supapunpinyo – Ekkaphon Chanthawong bulunuyor.