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Spor

Onana, Genoa’ya Kiralandı: Satın Alma Opsiyonu

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BEŞİKTAŞ’IN YENİ TRANSFERİ

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Jean Onana’yı İtalya’nın Genoa takımına satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul’a ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana’nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

ONANA’NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Jean Onana, Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Orta sahada sağlam görevler üstlenen oyuncu, hem savunma hem de hücum katkısıyla takımının önemli isimleri arasında yer aldı. Genoa’ya transferiyle yeni bir maceraya atılan Onana’nın, İtalya Serie A’da göstereceği performans merakla bekleniyor.

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