Önce golü attı, ardından gözyaşlarına boğuldu

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında kritik karşılaşmada Kayserispor ile Trabzonspor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda bir araya geldi. Geçen hafta konuğu Fenerbahçe karşısında flaş bir galibiyet alan Trabzonspor, üst üste üç haftadır mağlup olan ve sıkıntılı bir süreçten geçen Kayserispor’a konuk olurken sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor’u öne geçiren golü 74. dakikada oyuna giren Caleb Ekuban, 82. dakikada kaydetti. Haftaiçi annesini kaybeden Caleb Ekuban, attığı golden sonra gözyaşlarına boğuldu. Skoru belirleyen gol ise 90+8’de Vahid Amiri’den geldi.

Konuk ekip Trabzonspor, kazanarak 22 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti. Ev sahibi Kayserispor ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu ve 12 puanla 17. sırada kaldı. Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın kadro dışı bırakıldığı bordo-mavili takımda, cezalı Ogenyi Onazi ve sakatlığı bulunan Juraj Kucka kadroda yer alamadı. Ev sahibinde ise sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Rajko Rotman ile cezalı Atila Turan karşılaşmada forma giyemedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, son düdüğün ardından maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu’na bulunduğu yoğun itirazlardan dolayı kırmızı kart gördü.