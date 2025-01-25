Önce Refüje Sonra Ağaca Çarptı, İki Genç Can Verdi

KAZA ANINDA OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Denizli’de, Oğuzhan Dirmilli’nin kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesi Gümüşler Bulvarı’nda kontrolünü kaybederek önce refüje, ardından bir ağaca çarptı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. AA’da yer alan bilgilere göre, yaralananlar arasında sürücü Dirmilli ile yanındaki Mislina Yarangüme ve Hacer Nilay Bahar bulunuyor.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE FAALİYET GÖSTERDİ

Olayın ardından hemen itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içerisinde sıkışan 3 kişiyi kurtardı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Yaralılardan sürücü Oğuzhan Dirmilli ve Hacer Nilay Bahar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mislina Yarangüme’nin tedavisi ise devam ediyor.