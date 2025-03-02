Öncü Anaokulundan Yenilikçi STEM Projesi

YENİLİKÇİ BİR PROJE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde hizmet veren Lamia Dayanç Anaokulu, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerini bir araya getiren Topraksız Tarım STEM projesini hayata geçirerek önemli bir başarıya imza attı. 2023 yılı eTwinning Türkiye Özel Ödülleri STEM kategorisinde Türkiye birincisi olan bu okul, şimdi de Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Okul öncesi eğitimi destekleyen projeleriyle eğitime yenilikçi bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

MINİK ÖĞRENCİLER BİLİM VE TEKNOLOJİYLE TANIŞTI

Öğretmenlerin rehberliğinde projeye katılan minik öğrenciler, bilim ve teknolojiyi kullanarak doğa ile iç içe bir öğrenme deneyimi yaşadı. Proje kapsamında öğrenciler, okul içinde topraksız tarım ünitesini tasarlayıp ilk hasatlarını gerçekleştirdi. Hasat gününde Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz ve diğer yetkililer, öğrencilerin bu başarılarını yerinde izleme fırsatı buldu.

GELECEĞİN YENİLİKÇİ NESİLLERİ YETİŞİYOR

Projeye katılmak için heyecan ve merak duyan çocuklar, bilim ve doğayı bir araya getiren bu deneyim ile geleceğin yenilikçi bireyleri olma yolunda ilerliyor. Lamia Dayanç Anaokulu, öncü eğitim anlayışıyla Türkiye’de okul öncesi eğitimde benzeri görülmemiş bir başarıya daha imza atarak dikkat çekiyor.