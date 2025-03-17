Öncü Döner’de Yangın: 2 Çalışan Hastaneye Kaldırıldı

ELAZIĞ’DA YANGIN OLAYI

Elazığ’da, Öncü dönerde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 çalışan hastaneye kaldırıldı.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, Gazi Caddesi üzerindeki Öncü dönerin tezgah bölümünde, henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın patlak verdi. İçerideki müşteriler ve çalışanlar güçlükle dışarıya çıkarken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili dumanda etkilenen 2 çalışan hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme süreci başlatıldı.