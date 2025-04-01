Önder’den Volkan Konak Anısı: Karadeniz’e Gideceğim

ANILAR VE HATIRALAR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Volkan Konak ile olan anısını paylaştı. Önder, Konak’ın ölümünden önce kendisine gönderdiği nasihati tutacağını ifade ederek, “Barışın son mührü için Karadeniz’e gideceğim” dedi. Önder’in Volkan Konak’la ilgili yazısını T24 haber sitesi yayımladı.

BARIS GÖREVİ VE KARADENİZ

Önder, çözüm süreci döneminde Konak’ın nasıl bir misafirperverlik gösterdiğini anlattı. Yazısında, “Yine süreçlerden bir süreç yaşıyorduk. Barış kavramı düşlerine bile girdiğinde, ‘hafazanallah, şeytan vesvese sokmuştur’ diyen bir güruh vardı” ifadesine yer verdi. Bu süreçlerde kimsenin toprağında gözleri olmadığını büyük bir azimle anlattıklarını dile getirdi. Önder, barışı ilk Karadenizlilere öğretmeye çalıştıklarını belirtti ve “Teşvik etti; rahatlattı. ‘Konuşmayı şehvetle seven’ hemşerilerinin aslında iyi insanlar olduğunu söyledi” sözlerini aktardı. Yolda karşılaştıkları zorlukları ve geri dönüşlerini de anlattı.

KONAK’IN DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Önder, bu süreçte kendilerine destek olan Volkan Konak’ın, “Maçka’ya gelin benim evimde kalın” dediğini hatırlatarak, kendisine güven duyduğunu vurguladı. “İşte o gün kalbimizde, yücelerden yüce bir konak inşa etti” diyen Önder, Konak’ın hayatında şerefle girdiğini ve bu şerefle hayatını tamamladığını ifade etti. Arkadaşlarının gönderdiği bir mesajı da aktaran Önder, “Ha söyleyin o deliye da, bu sefer bütün memleketi gezsun, en son Karadeniz’e gelsun” dedi.

SON YOLCULUK VE TÜRKÜLER

Önder, son olarak Konak’ın kabri başında anacaklarını belirtti. “Artık Mumhaneönü’nde çay içesim yok” diyerek, Konak’a duyduğu saygıyı ifade etti. “Dünyanın bütün sevdalıkları için şu türküyü okurum belki; ‘Denizde kararti var, bu gelen kayik midur'” diyerek, Konak’ın kültürel mirasına ve anısına selam durdu. “Uğurlar olsun güzel yürekli kardeşim” diyerek sözlerini tamamladı.