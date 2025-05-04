Önder, Filmdeki Rolünü Göremedi: Yapımcı Anlattı

ÜZÜNTÜYLE ANILDI

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, rol aldığı “Celal’in Treni” filmi vizyona girmeden hayata gözlerini yumdu. Filmin yönetmeni ve yapımcısı, Önder’in sete sağladığı katkıyı ve bıraktığı mirası dile getirdi. Yönetmen Gökalp Yamen, “Onun enerjisi, mizahi zekası ve derin insan sevgisi sete her zaman ilham katıyordu. Kurgu sürecinde verdiği fikirler çok kıymetliydi. Ne yazık ki son halini göremedi” ifadelerini kullandı. Yapımcı Zafer Kaya ise beklenmedik bir durumla karşılaştıklarını belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

SON FİLMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, ardında eserler bıraktı. Özellikle son eseri “Celal’in Treni” ile sinema dünyasında bir kez daha anılmayı başardı. 2024 yapımı film, Gökalp Yamen’in ilk uzun metraj deneyimi olmasının yanı sıra Önder’in son filmi olarak büyük bir öneme sahip. Yamen ve Seyit Ali Çelik’in yazdığı senaryo, yapımcı Zafer Kaya tarafından hayata geçirildi. Film, Kars’ta film çekmek isteyen, ancak bunu gerçekleştirmek için maddi imkanı olmayan Celal’in, yaşadığı köy hayatından sesini dünyaya duyurmak amacıyla sinema filmi çekme hayalini konu alıyor. Önder’in mizahi performansı, filme renk katmış ve film uluslararası festivallerde ödüller kazanmıştır.

DUYGUSAL ANILAR VE HATIRALAR

Filmin yönetmeni Gökalp Yamen, “Sırrı Süreyya Önder ile çalışmak, bütçesiz ilk uzun metrajını çeken bir yönetmen olarak benim için eşsiz bir tecrübeydi. Onun enerjisi, mizahi zekası ve derin insan sevgisi sete her zaman ilham katıyordu. Dünya görüşümüz farklıydı ama Sırrı Abi çok güzel bir insandı. Bu filmin benim ilk, onun ise son filmi olması hem onur hem de derin bir hüzün. Kurgu sürecinde verdiği fikirler çok kıymetliydi. Ne yazık ki son halini göremedi” dedi. Yapımcı Zafer Kaya da “Sırrı Ağabeyin son ana kadar sağlığına olan inancımız tamdı. Aldığımız haber bizleri derinden sarstı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sanat camiamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum” sözleriyle duygularını aktardı.