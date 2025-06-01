ÖNDER Gençlik Mezuniyet Programı Düzenledi

MEZUNİYET PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

ÖNDER Gençlik, lise öğrencilerine yönelik hayata geçirilen eğitim ve kişisel gelişim programı olan “Türkiye’nin Önderleri”nin altıncı eğitim dönemini tamamlayan 75 öğrenci için mezuniyet etkinliği düzenledi. Mezuniyet programı, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan katılım sağladı.

GENÇLERE GÜVEN VE UMUT VERİLDİ

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in selamlarını ileterek, gençlerin kararlılıkla yollarına devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ökten, “Zaman zaman korkuyoruz, ne olacak diye düşünüyoruz ama müthiş imkanlara sahibiz. Devletimiz ve Cenabıhak tarafından bize sunulan bu imkanlarla omuz omuza daha aydınlık yarınlara yürüyeceğiz.” şeklinde konuştu. İstanbul Vali Yardımcısı Alkan, gençlerin liderlik yetenekleriyle donatıldığını belirterek, “Bu eğitim programını tamamlamakla inançlı, bilgili, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bireyler oldunuz. Gerçek liderlik, hizmetle başlar.” ifadesini kullandı.

PROJENİN BAŞARISI VURGULANDI

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, projenin altı yılda ulaştığı noktayı değerlendirerek, “Yıllar önce bir fikir olarak başlayan bu yolculuk, bugün 42 şehirde 6 binden fazla gencimize ulaştı. Bugün artık proje kendi mezunlarıyla kendi çalışmasını yürütebilecek bir hale geldi.” dedi. Türkiye Yüzyılı’na değer katacak bir gençlik yetiştirdiklerini vurgulayan Ceylan, “İmam Hatip okullarımız Anadolu’nun başarılı kurumları haline geldi. Bu proje binlerce öğrencimizin hayatına dokundu. Artık kendi mezunlarıyla kendini sürdürebilen bir yapıya ulaştık.” şeklinde konuştu. Gençlere, iyi ve nitelikli bireyler olmaları için çaba göstermelerini nasihat eden Ceylan, “Dik duruşunuzdan ve istikametinizden asla taviz vermeyin. Hayallerinizi ve hedeflerinizi hep en üste konumlandırın.” ifadesini kullandı. Mezuniyet programı, mezun öğrencilere sertifikalar ve çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.