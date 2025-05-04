Önder’in Ameliyatı Sonrası Hayatını Kaybetti

KALP RAHATSIZLIĞI VE AMELİYAT SONRASI YAŞAM MÜCADLESİ

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 saat süren bir ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Önder için bugün AKM’de bir anma töreni organize edildi.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL’E SALDIRI

Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, etkinlik sona erdikten sonra AKM’den ayrılırken bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. O esnada karşılaşılan anlar kameralar tarafından kaydedildi. Saldırgan, olay yerinde bulunan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca, meseleyle ilgili bir soruşturma başlatıldı.

SALDIRIYI DURDURMA GİRİŞİMİ

Özgür Özel’e yönelik saldırıyı çevredeki vatandaşlar durdurdu. Saldırganın yaşadığı bu olay, korumalar ve partililerin tepkisini çekti. Linç girişimine maruz kalan şahıs, polis ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

GÜVENLİK ZAFİYETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yaşanan saldırı sonrası bölgedeki güvenlik zafiyetleri gözlemlendi. Güvenlik koridoru oluşturulmadı, korumaların panik hali ön plana çıktı. Ali Mahir Başarır, Özel’in önüne geçerek yolu açtı ve birçok kişi Özgür Özel’e oldukça yakınlaşarak müdahale edebilecek duruma geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Özel’in korumalarının ciddi hatalar yaptığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.