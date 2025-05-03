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Önder’in Cenazesi 5 Mayıs’ta Defnedilecek

CENAZE TÖRENİ VE ANMA ETKİNLİĞİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 5 Mayıs’da düzenlenecek anma etkinliği sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek. Önder, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TAZİYE KABUL YERİ

Önder’in vefatının ardından, taziyelerin bugün Şişli’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde kabul edileceği bildirildi. 5 Mayıs’da Atatürk Kültür Merkezi’nde, Sırrı Süreyya Önder’in anma töreni gerçekleşecek.

CENAZE NAMAZI VE DEFİN

Barbaros Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Sırrı Süreyya Önder’in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

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