Önder’in Durumu İçin Dua Ediyoruz

MEMİŞOĞLU’NUN ZİYARETİ VE ÖNDER’İN DURUMU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in gösterdiği büyük direncin kendilerine umut verdiğini vurguladı. Memişoğlu, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçiren Önder’in tedavisinin sürdüğü Şişli’deki hastaneyi ziyaret etti. Önder’in ailesine “geçmiş olsun” dileklerini ileten Memişoğlu, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi’den Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

HEKİMLERE TEŞEKKÜR VE TAKİP SÜRECİ

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, hekimler ve sağlık ekiplerine tedavi konusunda teşekkürlerini iletti. İlk andan itibaren kendisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Önder’in sağlık durumunu bizzat takip ettiğini ifade etti. Önder’in Türkiye’nin değerli insanlarından biri olduğunu belirten Memişoğlu, “Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında.” dedi.

İYİLEŞME BEKLENTİSİ VE AMELİYATIN ZORLUĞU

Önder’in yoğun bakımda uzun süre makineye bağlı olarak mücadele ettiğini söyleyen Memişoğlu, “Hepinizden, Türkiye’den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz.” ifadesini kullandı. Hastanede görevli hekimlerden ve sağlık personelinden Önder’in durumu hakkında bilgi alan Memişoğlu, “Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum. Hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Durumunda bir değişiklik olduğunda hekim arkadaşlarımız arz eder.” diye ekledi.