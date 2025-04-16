Önder’in Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

TÜRKİYE’DEKİ KRİTİK SAĞLIK DURUMU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam bir kalp rahatsızlığı yaşadı. Önder, aort damarındaki yırtılma nedeniyle yaklaşık 12 saat süren bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi verildi.

Önder’in tedavisi devam ederken, kızı Ceren Önder Kandemir sosyal medya aracılığıyla bir paylaşım yaptı. Kandemir, “En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı ‘Mavra yapalım mı?’ diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin” şeklinde duygusal bir not paylaştı. Kandemir’in bu paylaşımı, pek çok takipçisi tarafından ilgiyle karşılandı.