Önder’in Sağlık Durumu Stabil, Umutluyuz

SAĞLIK DURUMU İYİLEŞİYOR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı yüzünden İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alınmış. Ameliyat sonrasında yoğun bakımda dikkatli bir şekilde tedavisi devam ediyor. Sağlık ekibi, Önder’in kritik bir süreçten geçtiğini ifade ederek, mevcut durumunun stabil olduğunu ve iyileşme sürecinin dikkatle takip edildiğini açıkladı.

ARDI ARDINA AÇIKLAMA YAPILDI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında hastane önünde bilgi verdi. Doğan, “Doktorların yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar durumu stabil. Bu stabilizasyona çok şey borçluyuz çünkü öngörülen hastane sürecinin bir parçasıydı. Tabii bu yüksek hayati riskin devam etmediği anlamına gelmiyor. Büyük bir yaşam mücadelesi veriyor Sırrı Süreyya Önder” dedi. Doğan, “Kendisi en iyi bildiği şeyi yapmaya devam ediyor. Direniyor, direnmeye devam ediyor. Biz de umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA VE UMMANIN GÜCÜ

Doğan, “İnanıyoruz ki bu süreci sağlıkla atlatacak. Aramıza katılacak. Çok görmek istediği kalıcı barışı görecek ve bunun kurucularından biri olmak için gayret göstermeye devam edecek” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, “Gösterilen dayanışmalar ihtiyacımız olan şeyi de gösteriyor. Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesi verirken de bizi birleştirmeye devam ediyor” diyerek destek ve umut mesajı verdi. Şu ana kadar stabilizasyon dışında yeni bir bilgi gelmediğini vurgulayan Doğan, umutlu bekleyişlerinin devam edeceğini dile getirdi.