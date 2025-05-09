Önder Özen, Fenerbahçe’yi Değerlendirdi

FENERBAHÇE’NİN SON DURUMU

Spor yorumcusu Önder Özen, Süper Lig’de ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk hayallerini yitiren Fenerbahçe’nin mevcut durumunu değerlendirdi. YouTube’da yayınlanan Vole kanalıyla gerçekleştirdiği söyleşide dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

ÖZEN’İN ÇARPICI AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin iflas ettiğini savunan Özen, “Fenerbahçe’de 8 yıldır aynı yönetim var. Aynı başarısızlıklar devam ediyor. Aynı iş bilmezlikler ve aymazlıklar devam ediyor. Sezonun bu bölümünü oynayamıyorlar. Olan Fenerbahçe yönetimine oluyor. Bugün kabul etmeyecekler ama Fenerbahçe futbol şubesi iflasını bir kez daha açıkladı. Önceden 7 kez daha açıklamıştı ama kabul edilmiyor. Her şey kaldığı yerden devam ediyor.” dedi.

LİGDEKİ DURUM ANALİZİ

Fenerbahçe’nin ligdeki ilk 6 sırada puan bakımından küme düştüğünü belirten Önder Özen, “Fenerbahçe tarihinde ilk defa bir şey gerçekleşti. Ligimiz 19 takımlı gözükse de aslında 5-6 takımlı bir lig. Bunlar çıkıp iyi futbol oynar diyebileceğimiz 5-6 takım var. Bu 6 takım arasında Fenerbahçe ilk defa ligden düştü. Fenerbahçe 6 takım arasında sonuncu olup küme düştü. Fenerbahçe, 19 takımlı ligde ikinci, 6 takımlı ligde sonuncu.” ifadelerini kullandı.