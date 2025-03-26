Önder Serkan Çebi Kimdir ve Kariyeri

ÖNDER SERKAN ÇEBİ’NİN HAYATI ÜZERİNE

Trabzon doğumlu Önder Serkan Çebi’nin hayatı ve kariyeri hakkında bilgi almak isteyenlerin merak ettiği pek çok nokta bulunuyor. İstanbul’da yaşayan Çebi, yerel yönetim çalışmalarında aktif bir rol üstleniyor. Son olarak, Beylikdüzü Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı olarak başkanvekilliğine seçildi. Seçimlerde Çebi, 24 oy alarak, AK Parti’nin adayı Özlem Bilgiç’in 12 oyuna karşılık büyük bir başarı elde etti. Peki, Önder Serkan Çebi kimdir?

EĞİTİM DURUMU VE MESLEKİ YAŞAMI

1988 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Önder Serkan Çebi, eğitim hayatına Beykent Koleji’nde ilkokul ve ortaokul düzeyinde başlamıştır. Lise eğitimini, Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sürdüren Çebi, buradan mezun olduktan sonra 2013 yılında İstanbul Barosu’na kaydolarak avukatlık ruhsatını almıştır. Meslek hayatına Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan aile ofisinde devam eden Çebi, burada aktif bir şekilde avukatlık yapıyor. Aynı zamanda Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmasının ardından Mart 2025’te yapılan seçimde, Önder Serkan Çebi Beylikdüzü Belediye Başkanvekili olarak büyük bir başarı göstermiştir. Çebi’nin belediye yönetimindeki rolü, yerel yönetim faaliyetleri açısından önem taşıyor.