ÖNDER Töreni, Başarı ve Değerler Vurgulandı

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Konya’da, ÖNDER Konya İmam Hatipliler Derneği tarafından 2025 YKS Türkiye genelinde ilk bine giren ve imam hatip ortaokullarında LGS’de 500 tam puan alan öğrenciler için bir ödül töreni gerçekleştirildi. Törende, başarılı öğrencilere ödülleri sunuldu. ÖNDER Konya İmam Hatipliler Dernek Başkanı Mesut Aygül, yazılı açıklamasında başarının “alın teri, azim ve sabrın meyvesi” olduğunu ifade etti.

BAŞARININ TEMELİ AHLAK VE İLİMDİR

Aygül, elde edilen başarıların, hayat yolculuğunda önemli bir aşama olduğunu dile getirerek, “Ancak şunu unutmayınız ki asıl başarı, bilgiyle ahlakı, ilimle hikmeti, çalışkanlıkla sabrı bir arada taşıyabilmektir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerden yalnızca akademik başarılar değil, aynı zamanda “ahlakınız, adaletiniz ve örnek duruşunuzla da bu millete hizmet etmeniz” beklentisi olduğunu kaydetti. Eğitim alanında kazandıkları değerleri yaşamaları ve yaşatmalarının önemine vurgu yaptı. Aygül, “Bu değerleri her daim yaşatacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Ayrıca, Aygül, öğrenci başarılarının arkasında, ailelerin fedakarlıkları, sabırları ve dualarının bulunduğuna dikkat çekerek, “Bugün bu gurur tablosu hiç şüphesiz sizlerin de eseridir” ifadelerini kullandı. Ödül töreninde toplam 22 öğrenciye 10 bin lira ödül verildiği bildirildi.