One UI 7 Kullanıma Sunuluyor

YENİ GÜNCELLEME YAYINLANDI

Samsung’un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 ve uyumlu cihazlar için uzun süre beklenen One UI 7 güncellemesi, sonunda tekrar dağıtılmaya başlıyor. Ancak bu süreç, geçmişte yaşanan bazı olumsuzluklarla gölgeleniyor. İlk sürüm, birkaç aylık bir gecikmenin ardından yayınlandığında, bazı kullanıcıların telefonlarında önemli sorunlar yaşanmasına neden oldu. Bu durumu göz önünde bulunduran Samsung, One UI 7’nin dağıtımını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Özellikle Güney Kore’deki Galaxy S24 ve benzeri cihazlarda kilit ekranının işlevsiz hale gelmesi gibi ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bunun yanında, çeşitli hatalar ve güvenlik açıklarının da raporlandığı belirtildi.

GÜNCELLEMENİN DURUMU

İyi haber şu ki, bu sorunların çözülmesinin ardından, güncellemenin Güney Kore pazarında tekrar kullanıma sunulduğu ifade ediliyor. Kullanıcılar, artık daha stabil bir deneyim elde edebilecekleri yeni sürümü bekliyorlar.

DAĞITIM TAKVİMİ HENÜZ NET DEĞİL

One UI 7’nin farklı bölgelerdeki Samsung cihazlarına ne zaman ulaşacağıyla ilgili kesin bir takvim henüz belirlenmiş değil. Ancak, nihai ve eksiksiz sürümün Güney Kore’deki Galaxy S25 serisi telefonlara ulaşmaya başladığı ve yakın zamanda diğer ülkelere de yayılacağı öngörülüyor. Kullanıcılar, güncellemeyi iple çekiyor.