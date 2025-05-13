ÖNEM Projesi Doğu Karadeniz Gezisi

ARGUVAN İLÇESİ’NDEN DOĞU KARADENİZ GEZİSİ

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bulunan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Öğrencilerin Nitelikli Eğitimle Motive Edilmesi (ÖNEM) projesi kapsamında bir Doğu Karadeniz gezisi gerçekleştirdi. Gezi, Trabzon ile başlayarak Rize, Artvin ve Erzurum rotasında devam etti. Öğrenciler, bu illerin kültürel miraslarını ve doğal güzelliklerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

PROJENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Okul Müdürü Hüseyin Ünal, yaptığı açıklamada, bu tür projelerin öğrenciler açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Eğitim sisteminde uygulanan bu tür etkinliklerin, öğrencilerin motivasyonunu artırdığı ve bilgi dağarcıklarını genişlettiği belirtiliyor. Bu gezi ile öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi sağlanıyor.