ÖNEM Projesi Gala Programı Yapıldı

PROJE GALA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya Valiliği’nın destekleriyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 551 okulda yürütülen ve 7 bin 716 öğrenciyi kapsayan “Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)” Projesi’nin gala programı yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Vali Seddar Yavuz, çocukların yüzündeki gülümsemenin kaynağı olmanın, iyilik hareketlerinin en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirdi. Modern çağın önemli sorunlarıyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Yavuz, şu noktaları belirtti: “Sevgi ve şefkat yoksunluğu içinde büyüyen, hak ettiği ilgiyi göremeyen ve akranlarına göre çeşitli dezavantajlar yaşayan evlatlarımız mevcut. Sorunun tespiti ve çözümü bir arada olduğunda daha etkili sonuçlar alabileceğimize inanıyoruz. Eğer bir problem varsa, bunu kabul edip çözümüne odaklanırsak başarılı olabiliriz.”

BAĞIMLILIĞIN TEHDİTLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Vali Yavuz, çağın en yaygın ve ciddi sorunlarından birinin bağımlılık olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Giderek artan bağımlılık, zihinleri ve bedenleri esir almaktadır. Akılları ve iradeyi yok etmekte ve geleceğimizi tehdit etmektedir. Bu nedenle, erken çocukluk döneminde kimlik ve kişilik inşası büyük önem taşıyor. Biz 86 milyonluk bir aileyiz, Malatya’da da 750 bin kişilik bir aileyiz. Yalnızca kendi çocuğunu yetiştirmek yeterli değil. Unutulmamalıdır ki çocuklarımız, yarın bu toplumda yaşayacak, çalışacak, etkileşimde bulunacak. Bu yüzden hiçbir evladımızı kaybetme lüksümüz yok.”

SERGİ AÇILIŞI YAPILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, selamlama konuşmasında ÖNEM Projesi’nde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Vali Yavuz, kent protokolü ile birlikte, proje kapsamında öğrenciler tarafından el emeğiyle hazırlanan ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi. Programa, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya Koordinatörü Murat Tunç da katıldı.