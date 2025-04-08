Önemli Bir XRP ETF’si Geliyor

KRİPTO DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Kripto para evreninde önemli bir gelişme yaşanıyor. Teucrium yatırım şirketi, kaldıraçlı Ripple XRP ETF’sini hayata geçirerek, NYSE Arca’da 8 Nisan tarihinde işlem görmeye başlayacak. Bu adım, XRP ekosistemi ve kripto para ETF’leri için yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Teucrium Investment Advisors LLC tarafından sunulan bu yeni ETF, XRP fiyatının günlük performansının iki katına karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamayı hedefliyor. NYSE Arca’da bu tarihte işlem görmeye başlayacak olan XXRP, yüzde 1,85 yönetim ücreti oranıyla çalışacak ve Depository Trust and Clearing Corporation’ın (DTCC) resmi listesinde XRP ile ilgili tek fon olarak yer alıyor.

KALDIRAÇLI ETF DİKKAT ÇEKİYOR

ETF Analisti Eric Balchunas, X (eski adıyla Twitter) platformunda bu durumun alışılmadık olduğunu vurguladı. Bir kripto paranın ilk ETF’sinin kaldıraçlı olması dikkatleri üzerine çekiyor. Spot XRP ETF’leri hala onay beklerken, Grayscale, WisdomTree ve Bitwise gibi çeşitli ABD ihraççısı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) spot XRP ETF başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan bazıları SEC tarafından kabul edildi. Bu gelişmeler yaşanırken, Ripple Labs geçtiğimiz ay, XRP’nin finansal bir menkul kıymet sayılıp sayılmayacağı konusundaki davasını sonlandırmak amacıyla SEC ile bir anlaşmaya varmaktan yanaydı. Şirket, 125 milyon dolardan düşürülen 50 milyon dolarlık para cezasını ödemeyi kabul etti.

XRP ETF ONAYI İÇİN YENİ UMUTLAR

Presto Research analisti Min Jung, “SEC’in temyiz başvurusunu geri çekmesiyle yasal engel ortadan kalktı ve XRP ETF onayının olasılığı arttı.” diyerek önemli bir gelişmeye dikkat çekti. Jung, Ethereum ETF’lerinin sınırlı ilgi gördüğünü ve kurumların hala “ikinci en iyi yoktur” görüşüne sahip olduğunu da ekleyerek piyasanın dinamikleri üzerinde etkili olan faktörlere dair değerlendirmesini yaptı.