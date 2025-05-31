Önemli Gelişme Tarihe Geçti

KRİPTO PARA PİYASALARINDA TARİHİ ÇIKIŞ

Kripto para dünyasında özel bir öneme sahip gelişmelerden biri sona erdi. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) , 30 Mayıs’ta 430,8 milyon dolarlık bir çıkış kaydetti. Bu durum, şirketin önceki rekor çıkış gününü 12,7 milyon dolarla geride bıraktı. Böylece, ETF’in Ocak 2024’teki lansmanından bu yana en yüksek günlük çıkış olarak kaydedildi. Sektör uzmanları, bu durumu Bitcoin’in büyük yatırımcılara transferinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

BÜYÜK YATIRIMCILARIN ROLÜ

ETF analisti Nate Geraci, 31 Mayıs’ta attığı X gönderisinde “Geçtiğimiz 30’dan fazla gün boyunca ne bir koşu oldu.” ifadesini kullandı. Geraci, BlackRock’ın piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 70 milyar dolarlık Bitcoin portföyü ile “şimdi ilerlediğini” belirtti. “Bunun ne kadar saçma olduğunu anlatacak kelimelerim olduğundan emin değilim.” diye ekledi. Genel olarak, 11 ABD spot Bitcoin ETF’si, 30 Mayıs itibarıyla art arda ikinci gün toplamda 616,1 milyon dolarlık net çıkışlar kaydetti.

29 Mayıs’ta ise topluluk, 10 günlük net giriş serisini 346,8 milyon dolarlık bir çıkışla sonlandırdı. Master Ventures kurucusu Kyle Chasse, “Diğer tüm ihraççılar kırmızı gördü. BlackRock almaya devam etti.” şeklinde konuştu. Chasse, “Satış perakende paniği değil. Kelimenin tam anlamıyla arzın en güçlü ellere sessiz transferi.” dedi.