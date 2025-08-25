Önemli Randevu Yayın Detayları Belli Olur

MAÇIN YAYIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Heyecanla beklenen bu önemli karşılaşmanın yayın detayları netlik kazanmaya başladı. Taraftarların sıklıkla sorduğu “Karşılaşma hangi kanalda izlenebilecek, canlı yayın imkânı olacak mı?” sorularının yanıtları haberimizde açıklanıyor. İtalya Serie A’da Inter ile Torino arasında yapılacak karşılaşma, Tivibu Spor 1, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. S Sport Plus platformu, hem internetten hem de Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın seçeneğiyle izlenebilecek.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Inter ile Torino arasındaki kritik mücadele, 25 Ağustos Pazartesi günü futbolseverlerin karşısına çıkacak. Maç, saat 21.45’te başlayacak. Inter ve Torino’nun mücadele edeceği bu önemli Serie A maçı, Milano’daki ünlü Giuseppe Meazza Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma henüz başlamadığı için skor bilgisi yer almıyor.