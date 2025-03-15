Öner Gürsel Yeniden Kızılay Başkanlığına Seçildi

YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLEN ÖNER GÜRSEL

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, 2025 yılı Genel Kurulunda tekrar başkanlığına seçildi. Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı’na ait Olağan Genel Kurul, birçok önemli katılımcının yer aldığı toplantıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda; Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkanı İsmet Durmuş, Türk Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, İyi Parti Manisa İl Başkanı Ali Zafer İksir ile Türk Kızılay delegeleri yer aldı. Toplantı Kızılay hizmet binası konferans salonunda düzenlendi.

İYİLİĞİN GÜCÜYLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Genel kurulun açılışında konuşan Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Türk Kızılay’ın “Herkes için esenlik ve güvenli yaşam” ana vizyonuyla durmaksızın çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Kızılaycılar olarak iyiliğin gücüyle, insanların ve toplumların onurunu korumaya yönelik her zaman sahada bulunduklarını söyleyen Gürsel, “Bir gönüllülük hareketi olarak 1868’de yola çıkan kımızı hilal, birçok savaş ve afette binlerce insana ulaşarak, bugün yoluna ‘Herkes için esenlik ve güvenli yaşam’ vizyonu ile devam ediyor” dedi.

Gürsel, “Kızılaycılar olarak iyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak, dirençliliğini artırmak ve ızdırabını dindirmek için yürüttüğümüz çalışmalarımızda bizler ülkemizin baktığı yöne bakıyor, Türkiye Yüzyılı’na, İyilik Yüzyılı hedefiyle katkıda bulunmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofraları, evlere ulaştırılan gıda kolileri ve sıcak yemek hizmetleri, kıyafet ve kırtasiye desteği gibi farklı yardımlarla hedefe ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

SEÇİMLERİN SONUCU VE YENİ YÖNETİM KURULU

Genel kurulda yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde, Öner Gürsel yeniden başkanlığa seçildi. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı Yönetim Kurulu, Öner Gürsel, Uğur Hasacar, Özer Teksin, Öyküm Aytekin Deveci, Mustafa Gürel, Ataman Taydaş, Murat Mustafa Bilgili, Nursemin Tuskan Akkaş, Cenk Yoldaş, Egemen Arda Ölmez ve Ayhan Uludemir’den oluştu. Ayrıca, yeni denetim kurulunda Serdar Mersinli, Fikret Mert ve Alparslan Başar görev aldı.