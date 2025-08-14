Önerler’de Yangın, Hızla Yayılıyor

YANGININ ÇIKTIĞI ALANIN DURUMU

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Önerler Mahallesi’nde meydana gelen otluk ve anız yangını, kısa bir süre içerisinde yayılıp mahallede bulunan evler, bir anaokulu ve villalar gibi yapıları tehdit etmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, henüz kesin bir sebebi bilinmeyen bir durum sonucunda Önerler Mahallesi’nde otluk ve anız alanında yangın başladı.

EĞİTİM KURUMLARIYLA BİRLİKTE YERLEŞİM ALANLARINA SIRA GELDİ

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, yerleşim bölgelerine doğru ilerleyerek burada bulunan bazı evlere, bir anaokuluna ve villalara sıçradı. Yangına dair ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla yoğun bir çaba içerisinde yer alırken, alevler yerleşim alanında hala etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yangının çıkış nedenine dair inceleme süreci başlatıldı.