Onewheel GT Freeride Seti Özelleştirilebilir

OLAYIN KONTROLÜNDEN ÇIKMASI

16 Nisan’da saat 22.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi’nin bahçesinde yaşanan trajik olayda, Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Agcakale Buzlak arasında bir tartışma çıkıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Osman, eşini otomobilde elleriyle boğuyor. Boğuşmanın ardından, ailelerinden gizli olarak 9 Ocak’ta resmi nikah kıydığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyarak olay yerinden uzaklaşıyor. Bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde direksiyonda hareketsiz halde bulunuyor. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ali Osman Buzlak’ı Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırırken, otomobilde Hatice’nin cansız bedeni ortaya çıkıyor. Ali Osman, ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, Hatice toprağa veriliyor.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI VE İŞLERİN KÖTÜYE GİTMESİ

Ali Osman Buzlak, savcılıktaki ifadesinde Hatice ile 3,5 yıl önce tanıştığını aktarıyor. 9 Ocak 2025’te ailelerinden habersiz resmi nikah kıydıklarını söyleyen Buzlak, düğün hazırlıkları sırasında sürekli yaşanan tartışmaların düğün ve nişanın iptal edilmesine yol açtığını ifade ediyor. Düğünden önce Hatice’nin boşanma davası açtığını belirten Buzlak, bir süre sonra konunun çözüme kavuştuğunu ve tekrar düğün yapmaya karar verdiklerini hatırlatıyor. Ancak sürekli yaşanan gerginlikler, düğün planlarını sekteye uğratıyor.

SON GÖRÜŞME VE OLAY ANI

Olay günü son bir kez görüşmek için Hatice’yi aradığını, ancak onun kabul etmediğini söyleyen Buzlak, annesi aracılığıyla Hatice ile buluşmuş. Normalde hastane bahçesinde buluştuklarını belirten Buzlak, o akşam yapılan sohbetin sonunda Hatice’nin boşanma isteğini dile getirdiğini, kendisinin de bu duruma dair olumsuz bir tepki verdiğini anlatıyor. Hatice’nin “Seni aldattım, neden hala nikahındayım?” demesi üzerine sinirlenen Buzlak, Hatice’yi boğarak öldürdüğünü ifade ediyor. Olayın ardından pişmanlık duyduğunu söyleyen Buzlak, ‘Olay bir anlık sinirle gerçekleşti. Benim amacım konuşmaktı’ diyerek son sözlerini belirtiyor.