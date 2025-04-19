Onewheel GT Freeride Seti Özelleştiriliyor

YENİ İHTİYAÇLARA CEVAP VEREN SANAYİ YATIRIMLARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) 16’ncı Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, “Sanayi sektöründe istihdam edilen kişi sayısını 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine hep birlikte çıkardık. 48 bin hektar olan planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 150 bin hektara yükselttik.” ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, Milli Teknoloji Hamlesi ile sanayinin ve üretim altyapısının yüksek teknoloji ve katma değer ekseninde güçlendirilmeye devam edileceğini belirtti.

YATIRIM STRATEJİLERİ VE TEŞVİK PROGRAMLARI

Bakan Kacır, “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programıyla; ekonomimizin yükselişine katkı sağlayacak teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkanı sağlıyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. HIT-30 teşvik programının tarih boyunca yapılan en büyük ölçekli teşvik olduğuna vurgu yapan Kacır, “7 ana sektörde ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırıyoruz.” dedi.

ANADOLU’DA SANAYİ VE TEKNOLOJİ KOLEJLERİ KURULACAK

Savunma sanayinden otomotiv teknolojilerine kadar geniş bir yelpazeye sahip 19 yeni yatırımı duyuran Bakan Kacır, bu yatırımlar ile ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı sağlamaya yönelik yeni stratejilerin devreye girdiğini açıkladı. “Sanayi ve Teknoloji Kolejlerini Anadolu şehirlerimizde kuracağız.” diyen Kacır, bu okulların nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için meslek liseleri ve fen liselerinin güçlü yönlerini bir araya getireceğini belirtti.

SOSYAL ADALET VE DÜNYA GERÇEKLERİ

Bakan Kacır, “Yeryüzü iki önemli hakikatle eş zamanlı olarak yüzleşiyor. Gençler adalet namına, hak namına, hukuk namına seslerini yükselttiklerinde cezalandırılıyorlar.” ifadelerini kullandı. Küresel ekonomik düzenin adaletsizlikler ve eşitsizliklerle dolu olduğunu dile getiren Kacır, bu durumun artık tüm dünyada daha fazla konuşulmaya başlandığını ve Türkiye’nin bu zorlu süreçte güçlü adımlar attığını vurguladı.

PLAKET TÖRENİ VE DEĞİŞİM SÜRECİ

Programın ardından yapılan hediye takdiminden sonra Bakan Kacır, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerine plaket verdi. Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu, görevini yeni dönem Genç MÜSİAD Başkanı olarak seçilen Mağsum Usta’ya devretti.